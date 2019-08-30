Warriors of Waterdeep, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici ve bağımlılık yapıcı bir rol yapma oyunudur.

Yüksek mücadele gücü ve sürükleyici atmosferiyle dikkatimizi çeken Warriors of Waterdeep oyunu, kıyasıya mücadele edip zorlu düşmanların üstesinden geldiğiniz bir oyundur. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil oyun olarak nitelendirebileceğim oyunda işiniz bir hayli zor. Yüksek aksiyon ve macera dolu sahneleriyle de ön plana çıkan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor.

Ölümcül vadilerde ve tehlikeli bölgelerde hayatta kalma mücadelesi vereceğiniz Warriors of Waterdeep oyununda işiniz bir hayli zor. Sezgisel ve kolay kontrollerin de yer aldığı oyunda kendinizi giderek geliştirmeniz de lazım. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Warriors of Waterdeep sizleri bekliyor.

Warriors of Waterdeep oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.