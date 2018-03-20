Wartide: Heroes of Atlantis, krallık savaşlarını konu alan strateji yönü ağır basan mobil rol yapma oyunu. Kahramanların karşı karşıya geldiği fantastik rpg oyunu, detaylı yüksek kalitede görsellerinin yanında savaş filmlerini aratmayan sahneleriyle dikkat çekiyor. iOS tarafında da ücretsiz indirilebilir olan oyun, boyutuna göre oldukça kaliteli; tavsiye ederim.

Strateji rpg oyunlarını sevenlerin kaçırmaması gereken bir yapım Wartide: Heroes of Atlantis. Oyunda kendi ordunuzu kurup online olarak dünyanın dört bir yanından oyuncularla savaşıyorsunuz. Savaşta kontrolünüze sadece üç kahraman veriliyor. Eşsiz yeteneklerle donatılan, farklı dövüş - savaş stillerine sahip iri kıyım kahramanlar savaşta ön planda. Kahramanlar savaşın kaderini değiştirecek güçte; dolayısıyla hepsini aynı anda kullanmanıza izin verilmiyor. Sizin de düşmanınızın da belli sayıda kahramanı var.

Dinamik kamera açıları ve efektlerle süslenen fantastik rpg oyunu, hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunuyor.