Watermarbling, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil simülasyon oyunu olan Watermarbling oyununda ayakkabı boyuyorsunuz. Zevkli ve eğlenceli bir simülasyon oyunu olan Watermarbling oyununda ebru sanatı yapıyor ve ayakkabıları dilediğiniz gibi boyayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Watermarbling oyunu, mutlaka telefonlarınızda yer almalı.

Birbirinden farklı ayakkabıları boyayarak bölümleri geçebileceğiniz oyunda tatmin edici bir etki de yer almakta. Yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz oyunda tek yapmanız gereken farklı renkleri karıştırarak desenler elde etmek.

Watermarbling oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.