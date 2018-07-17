Waves !, Voodoo’nun basit görselli, kolay oynanış sunmasına rağmen bağımlılık yaratan mobil oyunlarıdan biri. Her oyunu kısa sürede milyonlarca kez indirilen geliştiricinin ilk iOS platformuna çıkardığı yeni oyununda tekne yarışına katılıyoruz ancak rakiplerimiz yok. Kendi rekorumuzu kırmak, sıralamaya girmek için mücadele veriyoruz.

Durakta, toplu taşımada, arkadaşınızı beklerken, misafirlikte vakit geçirmek için oynayabileceğiniz mobil oyunlar arasında Waves !. Su oyunlarını seviyorsanız daha da hoşunuza gidecek. Oyunda kırmızı renkte bir teknenin kontrolünü ele alıyorsunuz. Dalgalardan da yardım alarak uçuyor, mümkün olduğunca en uzun mesafe gitmeye çalışıyorsunuz. Tekneyi hızlandırmak için ekrana basılı tutuyor, havada taklanızı atıp suya düz şekilde düşüyor ve hız kesmeden devam ediyorsunuz. Tepetaklak gelirseniz baştan başlıyorsunuz. Başlangıçta tekne fazla hızlı gitmediği gibi kısa sürede yakıt tankı boşalıyor. Yükseltmelerle bu sorunları aşıyorsunuz.