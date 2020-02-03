Sürükleyici bir hikayede dedektiflik rolünü üstlenerek macera dolu bir serüvene atılacağınız ve gizemli bir kasabaya yolculuk yaparak esrarengiz olayları araştıracağınız Wayhaven Chronicles, mobil platformda rol oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan sıra dışı bir oyundur.

Metin tabanlı grafikleri ve nefes kesen hikayeleri ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken, hikayedeki kadın ya da erkek karakterlerden birini seçerek uzun bir yolculuğa çıkmak ve doğaüstü olayları inceleyerek sır perdesini aralamaktır.

Kitapta toplam 440.000 tane kelime yer almaktadır. Hikayede doğaüstü olayların gerçekleştiği minik bir kasaba ve bu kasabada yaşanan esrarengiz olaylar anlatılmaktadır. Diyalogları tamamlayarak hikayenin sonraki bölümlerinin kilidini açabilir ve olayları çözerek yolunuza devam edebilirsiniz.

Bir dedektif gibi her vakayı titizlikle incelemeli ve görevleri tamamlayarak hikayenin sonuna gelmelisiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlere hizmet veren ve 50 binden fazla oyuncu tarafından tercih edilen Wayhaven Chronicles, sürükleyici özelliği ve farklı konusu ile bağımlısı olacağınız eğlenceli bir oyundur.