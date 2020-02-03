Onlarca farklı karakter ve sayısız savaş taktiği ile güçlü rakiplere karşı aksiyon dolu savaşlara katılacağınız Weapon Throwing RPG 2, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen kaliteli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı özel güçlere ve silahlara sahip sayısız karakterden dilediğinizi kullanarak rakiplerinizle birebir mücadele etmektir.

Yeni savaş stratejileri geliştirerek düşman birliklerini kolayca etkisiz hale getirebilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Online platformda oynayarak klan savaşları yapabilir ve dünyanın farklı bölgelerinde bulunan güçlü oyuncularla karşılaşabilirsiniz.

Bu sayede ekstra ganimet kazanabilir ve ordunuzdaki askerlerin seviyesini yükseltebilirsiniz. Sürükleyici savaş senaryoları ve aksiyon dolu bölümleri ile bağımlısı olacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Weapon Throwing RPG 2, sıkılmadan oynayacağınız stres giderici bir oyun olarak öne çıkıyor.