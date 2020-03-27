İndir 19.80 MB
Web Tapu 1.1.2 (ios)
  1. Tamindir
  2. Uygulama
  3. İş Dünyası
  4. Web Tapu - iPhone ve iPad İçin Taşınmaz İşlemleri Uygulaması

Web Tapu

1.1.2
ios
Web Tapu
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı

Web Tapu uygulaması ile taşınmaz işlemlerini online yapın!

Web Tapu Ekran Görüntüleri - 1
Web Tapu Ekran Görüntüleri - 2
Web Tapu Ekran Görüntüleri - 3
Web Tapu Ekran Görüntüleri - 4
Web Tapu Ekran Görüntüleri - 5
Web Tapu Ekran Görüntüleri - 6
Web Tapu Ekran Görüntüleri - 7
Web Tapu Ekran Görüntüleri - 8
Web Tapu Ekran Görüntüleri - 9
Web Tapu Ekran Görüntüleri - 10
Erkan Calp
Erkan Calp -

Web Tapu sistemi hem vatandaşların hem de şirketlerin kullanabildiği, taşınmazları internet üzerinden takip etme ve yönetme kolaylığı sunan bir sistem. Web Tapu uygulamasını iPhone/iPad’inize indirerek, tapu işlemlerini tapu müdürlüğüne gitmeden telefonunuzdan/tabletinizden gerçekleştirebilirsiniz.

Web Tapu sistemine giriş yapıp taşınmazlarına ilişkin işlemleri gerçekleştirmek için e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. Kişiyseniz Bireysel, şirketseniz Kurumsal’a dokunarak T.C. kimlik numaranızın ardından e-Devlet hesabınıza giriş yaparak Web Tapu sistemini kullanmaya başlayabilirsiniz. Web Tapu sistemi neler sunuyor?

  • Tapu maliki kendi taşınmazının bilgilerini görebilir.
  • Tapu maliki kendi taşınmazına ait bilgilerin başkası tarafından incelenmesi için yetki verebilir.
  • “Taşınmazınızı evinizden yönetin.” Vatandaş tapu müdürlüğüne gitmeden internetten işlem başvurusunu yapabilir ve gerekli belgeleri internetten tapu müdürlüğüne gönderebilir. Böylece vatandaş tapu müdürlüğüne gitmeden işlemler  başlatılarak, son aşamaya getirilmiş olur.
  • Web-tapu kullanılarak malik, emlakçılara güvenli bir şekilde tapu bilgisi görüntüleme ve tapu müdürlüğüne başvuru yapma yetkisi verebilir veya verdiği yetkiyi kaldırabilir.
  • Web-tapu sisteminde, tüm aşamalardan vatandaşlar SMS ile bilgilendirilmektedir.
  • Tapu müdürlüklerince web-tapudan gelen başvurular ilgili memura havale edilir.
  • Memur tarafından gerekli aşamalar tamamlandıktan sonra ilgilisine tapu harcı, döner sermaye hizmet bedeli ve işlemin tamamlanması için imza tarihi ve saati SMS ile gönderilir.
  • Vatandaş, gerekli ödemelerini elektronik ortamda yaparak, belirlenen saatte tapu müdürlüğüne giderek işlemi tamamlar.
  • Ayrıca web-tapu ile vatandaşlar, bizzat gelmeden taşınmazlarına işlem yapılmamasına yönelik beyan tesis eder veya kaldırabilir. Böylece sahtecilik girişimlerine karşı önemli bir tedbir alınmıştır.

İLGİLİ SORULAR

YENİ BİR SORU SOR

YORUMLAR