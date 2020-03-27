Web Tapu sistemi hem vatandaşların hem de şirketlerin kullanabildiği, taşınmazları internet üzerinden takip etme ve yönetme kolaylığı sunan bir sistem. Web Tapu uygulamasını iPhone/iPad’inize indirerek, tapu işlemlerini tapu müdürlüğüne gitmeden telefonunuzdan/tabletinizden gerçekleştirebilirsiniz.

Web Tapu sistemine giriş yapıp taşınmazlarına ilişkin işlemleri gerçekleştirmek için e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. Kişiyseniz Bireysel, şirketseniz Kurumsal’a dokunarak T.C. kimlik numaranızın ardından e-Devlet hesabınıza giriş yaparak Web Tapu sistemini kullanmaya başlayabilirsiniz. Web Tapu sistemi neler sunuyor?