Web Tapu uygulaması ile taşınmaz işlemlerini online yapın!
Web Tapu sistemi hem vatandaşların hem de şirketlerin kullanabildiği, taşınmazları internet üzerinden takip etme ve yönetme kolaylığı sunan bir sistem. Web Tapu uygulamasını iPhone/iPad’inize indirerek, tapu işlemlerini tapu müdürlüğüne gitmeden telefonunuzdan/tabletinizden gerçekleştirebilirsiniz.
Web Tapu sistemine giriş yapıp taşınmazlarına ilişkin işlemleri gerçekleştirmek için e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. Kişiyseniz Bireysel, şirketseniz Kurumsal’a dokunarak T.C. kimlik numaranızın ardından e-Devlet hesabınıza giriş yaparak Web Tapu sistemini kullanmaya başlayabilirsiniz. Web Tapu sistemi neler sunuyor?
- Tapu maliki kendi taşınmazının bilgilerini görebilir.
- Tapu maliki kendi taşınmazına ait bilgilerin başkası tarafından incelenmesi için yetki verebilir.
- “Taşınmazınızı evinizden yönetin.” Vatandaş tapu müdürlüğüne gitmeden internetten işlem başvurusunu yapabilir ve gerekli belgeleri internetten tapu müdürlüğüne gönderebilir. Böylece vatandaş tapu müdürlüğüne gitmeden işlemler başlatılarak, son aşamaya getirilmiş olur.
- Web-tapu kullanılarak malik, emlakçılara güvenli bir şekilde tapu bilgisi görüntüleme ve tapu müdürlüğüne başvuru yapma yetkisi verebilir veya verdiği yetkiyi kaldırabilir.
- Web-tapu sisteminde, tüm aşamalardan vatandaşlar SMS ile bilgilendirilmektedir.
- Tapu müdürlüklerince web-tapudan gelen başvurular ilgili memura havale edilir.
- Memur tarafından gerekli aşamalar tamamlandıktan sonra ilgilisine tapu harcı, döner sermaye hizmet bedeli ve işlemin tamamlanması için imza tarihi ve saati SMS ile gönderilir.
- Vatandaş, gerekli ödemelerini elektronik ortamda yaparak, belirlenen saatte tapu müdürlüğüne giderek işlemi tamamlar.
- Ayrıca web-tapu ile vatandaşlar, bizzat gelmeden taşınmazlarına işlem yapılmamasına yönelik beyan tesis eder veya kaldırabilir. Böylece sahtecilik girişimlerine karşı önemli bir tedbir alınmıştır.
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