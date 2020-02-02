İnsanların mutasyona uğramalarını sağlayarak farklı kişiliklere dönüştüren ve olmak istedikleri karakterler haline getiren ilginç bitkiler yetiştirerek pazarlayacağınız Weed Firm 2, Android ve İOS işletim sistemlerini içeren tüm mobil cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz ve sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir oyundur.

İlginç konusu ve bağımlılık yapıcı senaryosu ile oyunculara benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, ev ortamında yetişen ve mutasyon etkileri gösteren çeşitli bitkileri ve otları çoğaltarak ticarete atılmaktır.

Ürettiğiniz her bitkinin farklı bir dönüşüm süreci ve mutasyon evresi bulunmaktadır. Bitkileri sattığınız müşteriler olmak istedikleri karaktere dönüşebilmek için bitkilerden tüketir ve amaçlarına ulaşırlar.

Bitkilerinizden memnun kalırlarsa daha fazla satışa yapabilir ve dünyanın her yerine ürün gönderebilirsiniz. Bitkilerden elde edeceğiniz çayları müşterilerinize sunabilir ve daha etkili dönüştürme yolları bularak kazancınızı artırabilirsiniz.

Hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kuracağınız ve 5 milyon kullanıcı arasında yerinizi alacağınız Weed Firm 2, her geçen gün daha fazla oyuncunun ilgisini çeken oldukça popüler bir oyun olarak simülasyon oyunları arasında yerini almaktadır.