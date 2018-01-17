WelectGo uygulaması ile iOS cihazlarınızdan video izleyerek seyahat bileti kazanabiliyorsunuz.

Almanya’nın Düsseldorf kentinde uygulanan WelectGo hizmeti, engellemek için çeşitli yöntemler uyguladığımız reklamları seyredenlere otobüs, metro ve tren gibi toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat etme imkanı sunuyor. 4-20 saniye arasında değişen reklamları izlediğinizde 2.60 Euro değerindeki seyahat bileti kazanabileceğiniz uygulamada, bu biletleri 90 dakika içerisinde kullanmanız gerekiyor.

WelectGo uygulamasında verilen biletler, sponsorlardan alınan reklam gelirleriyle elde ediliyor ve kullanıcılar da tam kullanımlık biletleri kazanabiliyor. Uygulamaya kaydolduktan sonra bilet seçimi yapıp, hazırda bulunan reklamlardan 4 adet seçtikten sonra videoları izleyerek biletleri kolay bir şekilde kazanabiliyorsunuz. Ülkemizde de bu tür faydalı girişimlerin olmasını ümit ediyoruz. Ücretsiz bilet kazanabileceğiniz WelectGo uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.