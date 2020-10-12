Werewolf Online, iPhone ve iPad’de oynanabilen çok oyunculu rol yapma oyunu. Türkçe dil desteğiyle gelen mobil rpg oyununda ya köyünüzü kötü güçlerden korumaya çalışan köylülerin yerine geçiyorsunuz ya da av peşinde olan kurt adamları oynuyorsunuz. Arkadaşlarınızla da oynayabileceğiniz bu online oyunda her şey var; gizem, yalan, aldatmacalar…

Werewolf Online, 16 oyuncuya kadar çok oyunculu (multiplayer) bir mobil oyun. Her oyunda köylüler veya kurtadamlar gibi farklı takımlar var ve hepsi ayakta kalan son takım olmak için savaşıyor. Özel yeteneklerinizi kullanarak diğer oyuncuların rollerini ortaya çıkarıyor ve oyuncu arkadaşlarınızı sizinle birlikte mücadele etmeye ikna ediyorsunuz. Süper eğlenceli bir gizem oyunu. Takımınız için savaşın ve saflarınızdaki yalancıları ortaya çıkarın!

Werewolf’da farklı oyun modları mevcut. Hızlı Oyun modunda size oyunu nasıl oynayacağınız konusunda bilgilendirme yapılıyor, oyunu test etme fırsatı sunuluyor. Bu modda hızlı bir şekilde diğer oyuncularla eşleştiriliyorsunuz. 35 galibiyet elde ettiğinizde Sıralamalı Oyun açılıyor. Kendi sezonları, liderlik tabloları ve ödülleri olan bu modda daha iyi oynayan oyuncularla karşılaşıyorsunuz. Özel roller ve kurallar üzerine oynanan Özel Oyunlar modunda başka oyunlara katılabildiğiniz gibi oyun oluşturabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz özel bir mod da mevcut. Sandbox modu, yeni roller ve özellikleri deneyebileceğiniz bir çeşit test modu diyebilirim.