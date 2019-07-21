1865’li yıllarda yer alan vahşi batıya giriş yapacağımız oyunda kovboylar ile karşı karşıya gelecek ve hayatta kalmaya çalışacağız. Android ve İOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan West Game ile rekabetçi bir ortam bizleri bekliyor olacak.

Mobil strateji oyunları arasında yer alan West Game ile oyuncular kendi şehirlerini kurabilecek, özelleştirebilecek, çeteler toplayarak gerçek zamanlı olarak dünyanın farklı noktalarındaki oyunculara karşı mücadele edecekler.

Gerçek zamanlı olarak oynanabilecek olan yapımda dünya çapında milyonlarca oyuncu ile savaşacağız. Düşmanları etkisiz hale getirmek için geniş bir çete kuracağımız oyunda kendimize has silahlar da seçebileceğiz. Efsanevi silahlarda oluşturacağımız oyun, Google Play üzerinde oyuncular tarafından 4.1 gibi bir inceleme skor puanına sahip.

Dileyen oyuncular West Game’i ücretsiz olarak indirip oynamaya başlayabilirler.