West Legends, iOS cihazınızda vahşi batı oyunlarına yer veriyor, MOBA oyunları da seviyorsanız kesinlikle oynamanız gerektiğini düşündüğüm bir yapım. Düşük boyutuna rağmen son derece kaliteli grafikler sunan oyunda vahşi batının efsane silahşörü olmak için mücadele ediyorsunuz. Üçlü takımlar halinde hızlı mücadelelere hazırlanın!

iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olmasıyla sevindiren vahşi batı temalı moba oyunu West Legends’da vahşi batının kahramanı olmaya çalışıyorsunuz. İster tekil olarak, ister arkadaşlarınızla, isterseniz de dünyanın dört bir yanından silahşör ve kanun koyucularla düelloya giriyorsunuz. Mücadeleler üç dakika sürüyor. Bu süre sonunda en fazla adamı harcayan takım kazanıyor. Mücadele sonunda çıkan sandıklarla da karakterlerinizi güçlendiriyorsunuz. Unutmadan, ücretsiz oynanabilir dört oyun modu mevcut. Jungle Raid (Orman Baskını), Beer Garden Brawl (Bira Bahçesi Kavgası), Train Heist (Tren Hırsızlığı) ve Miner’s Misfortune (Madencinin Belası) oynayabileceğiniz modlar arasında.