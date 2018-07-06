Westland Survival, vahşi batı oyunlarını seviyorsanız kesinlikle oynamanız gereken bir yapım. Aranan haydutların yanı sıra şeriflerle mücadeleye sokan oyunda tam bir yaşam mücadelesi veriyorsunuz. Kendi vahşi batı çiftliğinizi inşa etmekten madenciliğe ava çıkmaktan Kızılderililerle ticaret yapmaya girmediğiniz aksiyon kalmıyor. Grafikleriyle de kendini gösteren bir vahşi batı temalı mmorpg oyunu bizlerle!

iOS tarafında da ücretsiz indirilebilir olmasıyla sevindiren vahşi batı oyununda en azılı suçlulara karşı tek başımıza savaşıyoruz. Hain bir pusu sonucunda tüm arkadaşlarımızı kaybettmiş bir kovboy olarak işimiz oldukça zor. Aralarında para sevdalısı şeriflerin de olduğu kötü adamlar doğrudan karşımıza çıkmıyor. Onlarla karşılaşmadan önce bazı hazırlıklar yapıyoruz. Kendimize barınak hazırlıyor, ok ve yay için odun topluyor, at nalı için maden topluyor, avlanarak karnımızı doyuruyor, Kızılderililerle ticaret yapıyoruz. Yolumuza çıkan haydutların işini orada bitirebildiğimiz gibi etkisiz hale getirerek kanuna teslim edebiliyoruz.