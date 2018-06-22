Westworld dizisinin iOS platformu için sunulmuş oyunu olan bu yapımda, Westworld'ün yaşamına devam etmesi için mücadele ediyoruz. Oyun içerisinde park inşa edip kontrolünü sağlayın, Yapay Zekalı Ev Sahiplerini ağırlayın ve onları geliştirin aynı zamanda Westworld'ü büyütün.

Delos isimli bölgeyi geliştirmek için atanmış bir stajyeri oynadığımız oyunda, Sweetwater, Escalante, Las Mudas ve daha pek çoğu gibi park yerlerini oluşturmak, optimize etmek ve kilidini açmak için Delos tesisini yükseltin. Ayrıca Yapay Zekalı Ev Sahibi üretin, toplayın ve geliştirin. Böylelikle Delos'u büyütün.

Bölgeye gelen misafirleri ağırlamak için daha fazla bölge yapın ve buraların görevlerini aksatmayın. Çünkü misafirlerimiz “sınırsız yaşam” istiyorlar. Bu şiddet dolu lezzetlerle her türlü isteği yerine getirebilmek için misafirleri konuklarla eşleştirin ve onları bölgenizde ağırlayın.