WGT Golf Game

Chambers Bay ve PGA Tour'dan St. Andrews pistlerinde tam teçhizatlı bu golf oyununda en iyi GPS ve 3D teknolojisi ile inşa edilmiş simülasyonu kavrayabileceksiniz. Golf sporuna meraklı olan kişilerin ilgileneceği bu oyunu indirmeli ve lisanslı sporcuları yönetmeye başlamalısınız.

Bu golf oyununda sanal ABD Açık, WGT Sanal Tur Şampiyonası ve daha birçok turnuva dahil olmak üzere ücretsiz turnuvalara katılın. Golf çantanızı sürücüler, ormanlar, melezler, takozlar, golf sopası ve golf topları dahil olmak üzere sanal golf ekipmanlarıyla donatın. Ayrıca full, punch, pitch, chip, flop ve putt dahil olmak üzere pek çok atış seçeneğinden tipinizi seçin.

Çok oyunculu oyunlarda canlı sohbet ve rekabetçi skor tablolarıyla arkadaşlara veya diğer oyunculara karşı kafa kafaya rekabet edin. Ayrıca özel turnuvalarda rekabet etmek ve daha fazlasını yapmak için bir ülke kulübüne katılın.