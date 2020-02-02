Farklı özelliklere ve savaş aletlerine sahip onlarca savaş kahramanından yararlanarak aksiyon dolu savaşlara katılacağınız ve zorlu bulmacalar çözerek zindanların kapılarını açacağınız WhamBam Warriors, rol oyunları arasında yerini alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen sıra dışı bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, savaş haritası üzerinde ilerleyerek görev noktalarında yer alan düşman askerlerini etkisiz hale getirmek ve zindanların kapısını açarak esirleri kurtarmaktır.

Labirent tarzındaki mekanlarda dolaşarak zindanların girişini bulmak için mücadele etmeli ve karşınıza çıkan düşman birliklerini yok etmelisiniz. Rakiplerinizi birebir savaşlarda yenerek seviye atlayabilir ve farklı savaş kahramanlarına sahip olabilirsiniz.

Oyunda düşmanlarınıza karşı kullanabileceğiniz yüzlerce karakter bulunmaktadır. Ayrıca savaşçılarınıza verebileceğiniz balyoz, ok, kılıç, mızrak, balta, dikenli, tokmak ve daha onlarca ilkel savaş aleti yer almaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz WhamBam Warriors, ücretsiz oyunlar arasında yer almaktadır.