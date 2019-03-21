WhatsApp Business, işletmelere özel ücretsiz mesajlaşma uygulaması. İşletmelerin müşterileriyle daha verimli iletişim kurmalarına, işlerini büyütmelerine yardımcı olan WhatsApp Business, WhatsApp uygulamasıyla birlikte kullanılıyor. Aynı telefondan hem iş hem de kişisel WhatsApp hesabınızı yönetebiliyorsunuz.

Ücretsiz olmasıyla klasik mesajlaşmanın yerini alan WhatsApp Messenger’ın bir de işletmelere özel sürümü bulunuyor. WhatsApp Business adıyla yayınlanan uygulama, işletme sahiplerinin müşterileriyle daha kolay iletişime geçmelerini sağlayan birtakım araçlar sunuyor. WhatsApp uygulamasında bulunan özelliklere ek olarak iş mesajlaşma araçları, sabit telefon hattı/sabit numara desteği bunlardan bazıları. WhatsApp Business’ta her işletmenin onay rozeti bulunuyor. Yeşil renkli "onaylanmış işletme" ibaresinden doğru işletmeyle iletişime geçtiğinizi anlayabiliyorsunuz. İşletmelerin profillerinde çalışma saatlerinden adres bilgilerine her şey yer alıyor. Ayrıca WhatsApp’daki gibi son online olma zamanını da görebiliyorsunuz. Online olmadıklarında mesaj gönderdiğinizde ancak otomatik yanıt sistemi devreye giriyor.

Fotoğraf video gönderme, ücretsiz görüşme, ücretsiz uluslararası mesajlaşma, grup sohbeti, çevrimdışı mesaj gönderme ve diğer WhatsApp Messenger özelliklerine sahip olan WhatsApp Business’ı iPhone’unuza yukarıdaki bağlantıdan indirip yükleyebilirsiniz.

WhatsApp Business Özellikleri: