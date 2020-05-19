Wheel Smash, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Son derece eğlence isteğinizi karşılayacak bu oyunda zorlukları aşıp, verilen görevleri tamamlamanız gerekmektedir. Oyunda size eşlik eden tekerlek ile verilen nesnelerin üzerinden geçip, keyifle ilerleyebileceğiniz bu zorlu yolda, istenilen görevleri tamamladıktan sonra size verilen ödüllerin keyfini çıkarın. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda becerilerinizi de sınamanız gerekiyor. Farklı tekerlekleri alarak daha zevkli bir deneyim de yaşayabileceğiniz oyunu kaçırmayın.

Whell Smash, oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.