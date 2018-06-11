Mobil platform oyuncularına eğlenceli anlar yaşatan Wheelie Bike, yarış oyunları arasında oldukça popüler bir konumda yer almaktadır. Eğlenceli yapısı ile dikkatleri üzerine çeken mobil yapım, sadece Android platformunda 1 milyondan fazla indirilmiştir.

Mobil platformda 2 milyondan fazla oyuncuya sahip olan mobil yarış oyunu, basit grafikleri ve eğlence dolu içerikleri ile oyuncuların beğenisini kazanmayı başarmıştır. Mobil cihazlarda herhangi bir kasma ya da donmaya neden olmadan oynanabilen yapım, bünyesinde çeşitli bisiklet ve sürücüleri barındırmaktadır. Oyuncular diledikleri bisikleti ve sürücüyü seçebilir, birbirinden farklı bisiklet yollarında akrobatik hareketler yapabilirler.

Oyun içerisindeki pist seçenekleri sınırlıdır. Engebeli arazilerde bisiklet sürerek ilerlemeye çalışacak ve ilerlerkende skor puanları kazanacağız. Ekranda bulunan joyisticler yardımı ile bisikletimize yön verebilecek ve hızını ayarlayabileceğiz.