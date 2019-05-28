WheeLog!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz ve engelli insanlara özel olarak geliştirilmiş bir harita uygulamasıdır.

Her gün tekerlekli sandalye ile işlerini halletmek zorunda olan insanların yaşamını kolaylaştırmak için hizmet sağlayan WheeLog uygulaması, tekerlekli sandalye ile rahatça ilerlenebilecek yolları ön plana çıkararak hizmet sunuyor. Herkesin kullanımınıa sunulan uygulamada engelliler için elverişsiz yerleri işaretleyerek bilgi sahibi olmalarını da sağlayabiliyorsunuz. Sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirilen WheeLog! uygulaması herkesin telefonunda bulunması gereken bir uygulama diyebilirim. Özellikle tekerlekli sandalye kullananların geçiş yapabilecekleri güzergahları kaydererek onlara bir nebze de olsun yardım edebileceğiniz WheeLog uygulamasında farklı bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Aynı zamanda sosyal medya uygulaması gibi de görev yapan uygualmada engelli insanların günlükleri yer alıyor. Böylece onların nasıl bir gün yaşadığını da takip edebiliyorsunuz.

WheeLog uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.