Where Cards Fall biçimlendirici anıları hayata geçirmek için kart evler inşa ettiğiniz bir hayat hikayesi oyunudur. Lise ve ötesindeki güvensiz duygularda gezinmek için rüyalarda hissedeceğiniz yürüme yolları oluşturun.. Hayal gücünüzü ve stratejik düşünme becerilerinizi kullanan 50'den fazla zorlu bulmacayı çözün.

Diyalog olmadan anlatılan büyüleyici bir yaşlanma hikayesinde karakterinizin yaşadığı belirsizliklere çözüm bulun. Bulmacaları çözüyorken aynı zamanda sürükleyici ses ve orijinal film müziğine kendinizi kaptırın. Ayrıca çağdaş sanat akımlarından esinlenen eşsiz bir sanat tarzına yer veriyor.

Bir çocuğun doğumundan ölümüne kadarki maceraların anlatıldığı Where Cards Fall'da sakinliğinizi koruyun. Karşınıza çıkan engelleri iyi tanımlamalı ve size yol gösteren ipuçlarını değerlendirmelisiniz.