Widgetsmith İndir iOS: iPhone ana ekranınız için özel widget'lar (araç takımları)
Widgetsmith, iPhone ana ekran widget’ları sunan ücretsiz bir uygulama. iOS 14 final sürümü çıkış yaptıktan sonra App Store’da en çok indirilen uygulama olan Widgetsmith, iPhone ana ekranınızı daha önce hiç olmadığı gibi kişiselleştirmenizi sağlıyor.
Widgetsmith İndir iOS
Widgetsmith, tarihten hava durumuna astronomiye kadar, çeşitli işlevlere sahip oldukça özelleştirilebilir geniş bir widget koleksiyonu ile geliyor. Ana ekran araç takımlarının (widget’larının ) her biri istediğiniz işlev ve görünüme en iyi uyacak şekilde hassas bir şekilde ayarlanabiliyor. Üstelik bu widget takımı tanımladığınız kuralları takip ederek ana ekranınızda dinamik olarak görünecek şekilde programlanabiliyor. Örneğin, sabah ilk olarak hava durumu gösteriliyor, ardından iş gününüz boyunca takviminiz gösteriliyor, gününüzü tamamladığınızda Aktivite halkası ilerlemenize geçiş yapılıyor.
Notlar
- Uygulamanın kendisi ayrıca hava durumu uygulaması, saat dilimi dönüştürücü, takvim gibi geniş bir araç koleksiyonu da içeriyor. Bu araçlar aktif widget (araç takımı) kullanımına göre otomatik olarak başlıyor.
- Widgetsmith, isteğe bağlı olarak Apple Sağlık ile entegre olur. Bu veriler, bu widget türlerinden birini seçmeniz durumunda adımınız ve aktivitenizi görüntülemek için kullanılır. Widgetsmith’in bu verilere erişim izni Apple Sağlık uygulaması aracılığıyla kontrol edilir.
- Widgetsmith, isteğe bağlı premium abonelik (aylık veya yıllık) içerir. Tide ve Weather tarafından tutulan verilere erişim yalnızca Widgetsmith premium aboneleri tarafından kullanılabilir.
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