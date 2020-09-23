Widgetsmith, iPhone ana ekran widget’ları sunan ücretsiz bir uygulama. iOS 14 final sürümü çıkış yaptıktan sonra App Store’da en çok indirilen uygulama olan Widgetsmith, iPhone ana ekranınızı daha önce hiç olmadığı gibi kişiselleştirmenizi sağlıyor.

Widgetsmith İndir iOS

Widgetsmith, tarihten hava durumuna astronomiye kadar, çeşitli işlevlere sahip oldukça özelleştirilebilir geniş bir widget koleksiyonu ile geliyor. Ana ekran araç takımlarının (widget’larının ) her biri istediğiniz işlev ve görünüme en iyi uyacak şekilde hassas bir şekilde ayarlanabiliyor. Üstelik bu widget takımı tanımladığınız kuralları takip ederek ana ekranınızda dinamik olarak görünecek şekilde programlanabiliyor. Örneğin, sabah ilk olarak hava durumu gösteriliyor, ardından iş gününüz boyunca takviminiz gösteriliyor, gününüzü tamamladığınızda Aktivite halkası ilerlemenize geçiş yapılıyor.

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