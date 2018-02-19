Wiggle Whale, balinaların yerine geçip okyanustaki korsan gemilerini batırmaya çalıştığınız bir arcade oyunu. Shooting oyunlarını seviyorsanız iOS cihazınıza indirip oynamanızı isterim. Minimalist görsellere sahip oyunda okyanusun hakiminin korsanlar değil, balinalar olduğunu gösteriyorsunuz.

iPhone ve iPad’de oynanabilir su oyununda ilerlemek için balinaları korsan gemilerini yönlendirmeniz yeterli oluyor. Ağızlarından bir şeyler fırlatarak korsanları okyanusun dibine sürükleyen balinalara yardımcı su canlıları da bulunmakta. Onları da yanınıza alarak korsanlara meydan okuyorsunuz. Puan topladıkça balinanınızı güçlendirebildiğiniz gibi yeni balinaları oyuna dahil edebiliyor, hatta kendi balinanızı yaratabiliyorsunuz.