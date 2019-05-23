Dev yaratıkların üstüne doğru hızla ilerleyerek onları kılıçtan geçirebileceğiniz ve ganimet toplayarak yeni silahlar satın alabileceğiniz Wil Knight, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan kaliteli bir oyun olarak göze çarpıyor.

Aksiyona doyabileceğiniz ve sürükleyici bölümleri sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz bu oyunda yapmanız gereken tek şey, atınızla birlikte düşmanların içine dalmak ve hepsini öldürerek silahlarını toplamaktır. Şövalyenizi hızla ilerleterek karşınıza çıkan garip yaratıklarla savaşmalı ve canlarını azaltarak öldürücü darbeyi yapmalısınız. Topladığınız ganimetlerle yeni silahlar satın alabilir ve düşmanlardan aldığınız silahları birleştirerek daha güçlü silahlar oluşturabilirsiniz. Farklı savaş aletlerinde faydalanarak yaratıkları öldürebilir ve ürkütücü mekanlarda ilerleyerek hedefe ulaşabilirisiniz.

Oyunda yaratıkları öldürmek için kullanabileceğiniz balta, kılıç, mızrak, ok ve daha onlarca farklı silah yer almaktadır. Dilediğiniz silahı seçerek düşmanlarınızla savaşabilir ve ganimet toplayarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz Wil Knight, binlerce oyun severin ücretsiz olarak oynadığı eğlenceli bir savaş oyunu olarak ön plana çıkıyor.