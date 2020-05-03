Mobil bulmaca oyunu olarak Nostopsign Inc tarafından geliştirilen Wild Bloom günümüzde 10 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.

Şeker patlatma oyununa oldukça benzeyen Wild Bloom ile aynı türdeki nesneleri alt alta ve yan yana getirerek patlatacak, belirtilen puana ulaşarak bir sonraki bulmacayı görme fırsatı elde edeceğiz.

Basitten zora doğru ilerleyeceğimiz oyun içerisin de her bulmaca bir öncekine göre daha zorlu bir yapı da karşımıza çıkacak. Oyuncular rengarenk içerikler eşliğinde birbirinden güzel bulmacaları çözerek eğlenceli anlar yaşayacaklar.

Dünyanın dört bir yanından 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapım içerisinde bazı sevimli yaratıklar da olacak. Oyuncular bu yaratıklar eşliğin de bulmacaları daha çabuk çözecek ve onlar vasıtası ile ipuçları toplayabilecekler.