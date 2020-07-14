Vahşi Batı temalı hikayeler ortaya çıkıyor. Batıyı fethetme hayalini gerçekleştir. Sana eşlik edecek ve destek verecek Vahşi Batı güzellikleriyle tanış. Akıllıca kararlar gerektiren gerçek zamanlı strateji oyununda müttefikler edinmek mi yoksa savaş ilan etmek mi?

Wild Frontier ABD'de 19. yüzyılın sonlarında, mermilerin ve bıçakların konuştuğu vahşi ve özgür bir çağda geçiyor. Taktikleri arkadaşlarınla tartışmak ve iletişim kurmak için birçok seçenek var: Küçük bir kasabadan başla ve onu bir imparatorluğa dönüştür.

Vahşi Batı haydutlarıyla ve diğer oyuncularla savaş. Kart topla ve güçlü kahraman çeteleri kur. Arkadaşlarınla bir çete kur ve haftalık etkinliklerde birlikte sığır hırsızlarını alt et. Kendi batı kasabanı inşa et ve koru.

Sınırın ucundaki batı kasabasının büyümesi ve korunması için yardımına ihtiyacı var. Diğer kasabaları şeytani petrol imparatorluğundan kurtarırken açık sınırı keşfet.