En iyi hayvanat bahçesini yaratın.
Wildscapes'e hoş geldiniz! Renkli bulmacaları çözerek onlarca sevimli hayvanla hayalinizdeki hayvanat bahçesini yaratın.
Hayvanlar için geniş alanlar inşa edin ve hayvanat bahçenizi kafeler, fıskiyeler, çocuk parkları, buluşma noktaları ve daha pek çok yerle ziyaret etmeyi kolaylaştırın. Vahşi bir yolculuk için hazır mısınız? O zaman hemen başla. Hayvanat bahçesini restore etmek için 3'lü eşleşmeyi geç. Eşsiz görevleri tamamlamak ve ödülleri kazanmak için sulu ve meyveli eşyalarınızı eşleştirin.
Wildscapes Özellikleri
- Hayvanat bahçenizi istediğiniz gibi tasarlamak için özel seçeneklerle oynayın
- Özel hayvan artırıcıların yardımı ile oyun deneyiminizi güçlendirin
- Hayvanat bahçesi ziyaretçileri için, kendi özel ihtiyaçları ve istekleri konusunda onlara yardımcı görevleri tamamlayın
- Daha fazla ödül almak için bütün hayvan ailelerini bir araya getirin!