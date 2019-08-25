Wildscapes'e hoş geldiniz! Renkli bulmacaları çözerek onlarca sevimli hayvanla hayalinizdeki hayvanat bahçesini yaratın.

Hayvanlar için geniş alanlar inşa edin ve hayvanat bahçenizi kafeler, fıskiyeler, çocuk parkları, buluşma noktaları ve daha pek çok yerle ziyaret etmeyi kolaylaştırın. Vahşi bir yolculuk için hazır mısınız? O zaman hemen başla. Hayvanat bahçesini restore etmek için 3'lü eşleşmeyi geç. Eşsiz görevleri tamamlamak ve ödülleri kazanmak için sulu ve meyveli eşyalarınızı eşleştirin.

Wildscapes Özellikleri