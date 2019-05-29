Android ve İOS platformu oyuncularına ücretsiz olarak sunulan Wind bir aksiyon oyunudur. İlerlemeye dayalı bir oynanışa sahip olan yapımda oyuncular rengarenk içerik yapısı ile birbirinden farklı görevleri gerçekleştirmeye çalışacaklar.

İki farklı mobil platformda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan mobil oyunda amacımız karşımıza çıkan altınları ve diğer nesneleri toplayarak bölümleri tamamlamak olacak. Çok sayıda farklı karaktere de ev sahipliği yapan başarılı oyun, Google Play’de 4.4 gibi bir inceleme skor puanına sahip.

Tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapımda kış teması yer alacak. Oyuncular karakterleri ile koşarak bölümleri tamamlayacak ve karşılarına çıkan engellerden de sıyrılarak bölüm sonuna ulaşmaya çalışacaklar. Oyuncular seçtikleri karakterleri özelleştirebilecek ve geliştirebilecekler.