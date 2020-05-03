Hayatta kalma odaklı yapısı ile mobil platformda oyuncuların ilgisini çekmeye devam eden Winter Survival günümüzde 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.

Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz bir aksiyon oyunu olarak piyasaya sürülen Winter Survival karanlık atmosferi ve gerçekçi yapısı ile oyunculara sürükleyici bir hikâye deneyimi sunuyor.

Oyun içerisinde karakterimizi kontrol ederek şiddetli kış günlerinde birbirinden farklı tehlikeye karşı mücadele edecek, hayatta kalabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ses efektleri ve görsel efektler ile oyuncuların yüzünü güldüren yapım kitlesini de artırmaya devam ediyor.

Gerçek zamanlı olarak da oynanabilen oyun da sohbet sistemi ile arkadaşlarımız ile de konuşma fırsatı bizleri beklerken oyuncular karanlık ve kış temalı bir atmosfer de hayatta kalabilmenin yollarını arayacaklar.

Winter Game tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyun üçüncü şahıs kamera açılarına sahip.