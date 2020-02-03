Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve hiçbir ücret ödemeden indirebileceğiniz Wish Stone – Nonogram, birbirinden zorlu yüzlerce bulmaca ve yapbozun yer aldığı sıra dışı bir bulmaca oyunu olarak göze çarpmaktadır.

Mantıksal düşünmeyi geliştiren bulmacaları ve sürükleyici hikayeleri ile oyun tutkunlarına benzersiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, farklı zorluk derecelerinde yarışarak zorlu bulmacaları çözmek ve ilginç hikayelerin içinde rol alarak macera dolu anlar geçirmektir.

İki farklı bulmaca kategorisinden dilediğinizi seçerek oyuna başlayabilir ve eğlenceli yapbozlar yaparak puan toplayabilirsiniz.

Oyun içerisinde farklı ebatlara sahip farklı bulmaca tahtaları bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli yakınlaştırma seçenekleri ve birçok kontrol özelliği yer almaktadır. Rakamlardan ve kutulardan yararlanarak sizden istenilen resimleri ortaya çıkartabilir ve seviye atlayarak yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Sürükleyici özelliği ve eğlenceli bulmacaları ile sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda bulmaca oyunları arasına bulunan ve ücretsiz olarak sunulan Wish Stone – Nonogram, binlerce oyuncunun beğenisini kazanmış eşsiz bir oyundur.