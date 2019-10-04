2037 yazında, dünya yaşamını yitiren tek çocuk olan Ren, H maddesi ile tahrip olmuştur. Bir beyaz ışık parlamasıyla ertesi sabah şehri normale döndürdü ve kendisi de bir kızdı. Bu arada, Ross Goblet, bir düzine gözetim cihazının dikkatli gözlerinin altındaki bölgesinden kayboldu. Kafa karıştırıcı bir savaştan sonra, genç kız cadıların büyüsünü kazanır ve çeşitli siyasi güçler arasında H Maddesi komploları başladı.

Madde H (İlahi Dokunuş) belirli durumlarda doğaüstü olayları aktive eden öğeler ve araçlar için genel bir terimdir. Boyut, zaman, mekan veya zihin gibi bilinen herhangi bir engelle bağlı değillerdir. H maddesi uzun zamandır etrafta gizleniyor. Bunların çoğu günlük eşyaların örtüsü altında var ve fark etmesi zor.

Daha fazla H maddesi keşfedildikçe birçok ülke kademeli olarak büyük stratejik önemlerini fark etti. Tokyo'nun ana bölgesi, 2034'te nüfusun yarısı kaybı ve 200'den fazla ülke ve hükümetin dağılmasıyla sona eren H Maddesi tarafından tahrip edildiğinde patlak verdi.

Witch Weapon Özellikleri