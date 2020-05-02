Kiwiwalks Co.,Ltd tarafından geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak oynanan WitchSpring2 Lite zengin yapısı ile oyuncu kitlesini artırmaya devam ediyor.

50 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen WitchSpring2 Lite, hem Android hem de iOS platformlarında oyuncuları bir araya getiriyor.

Gerçeklikten uzak olan ve fantastik yapısı ile şuana kadar incelemelerde beklentileri karşılamayı başaran yapım da erkek ve dişi olmak üzere çeşitli karakterler de yer alıyor. Bu karakterlerin kendilerine has özellikleri olduğunu da unutmadan belirtelim.

Oyun içerisinde seçtiğimiz karakterin seviyesini yükseltirken diğer karakterler ile de sık sık etkileşime girecek, onlarla mücadele edeceğiz.

Rol oyunu olarak adından söz ettiren başarılı yapım Play Store üzerinde 4.4 olarak değerlendirilirken son haftalarda yavaş yavaş oyuncu kitlesini de artırmayı başardı.