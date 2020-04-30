Yurt dışındaki seyahatlerinizde uçak biletlerinizi Wizz Air uygulamasından satın alabilirsiniz.
Wizz Air uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınız üzerinden uçak bileti satın alabilirsiniz.
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Avrupa’da 300 farklı noktaya ve 35 ülkeye uçuşlar düzenleyen Macaristan menşeili havayolu şirketi Wizz Air, ucuz uçak bileti satın almak isteyenlerin de tercihi oluyor. Paris, Kiev, Frankfurt, Prag, Riga, Bükreş, Milan, Barselona, Vilnus, Budapeşte, Stockholm ve Varşova gibi noktalara yoğun olarak uçuşlar düzenleyen Wizz Air’in mobil uygulaması ile siz de yurt dışındaki seyahatleriniz için uçak bileti satın alabilirsiniz.
Başlangıç-varış noktaları ile uçuş tarihlerini seçtikten sonra seferleri inceleyebileceğiniz Wizz Air uygulamasında, bilet satın alma ve rezervasyon işlemlerinizi kolayca tamamlayabilirsiniz. Ekstra bagaj ve hizmetler de satın alabileceğiniz uygulamada, dijital biniş kartınızı oluşturarak sıra beklemeden doğrudan biniş kapısına ilerleyebilirsiniz. Çeşitli indirim ve kampanyalardan da faydalanabileceğiniz Wizz Air uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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