Wizz Air uygulaması ile iOS işletim sistemli cihazlarınız üzerinden uçak bileti satın al abilirsiniz.

Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Avrupa’da 300 farklı noktaya ve 35 ülkeye uçuşlar düzenleyen Macaristan menşeili havayolu şirketi Wizz Air, ucuz uçak bileti satın almak isteyenlerin de tercihi oluyor. Paris, Kiev, Frankfurt, Prag, Riga, Bükreş, Milan, Barselona, Vilnus, Budapeşte, Stockholm ve Varşova gibi noktalara yoğun olarak uçuşlar düzenleyen Wizz Air’in mobil uygulaması ile siz de yurt dışındaki seyahatleriniz için uçak bileti satın alabilirsiniz.