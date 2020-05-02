Mobil oyunlar arasında yer alan Wobble Man klasik oyun olarak her kesimden oyuncuya ulaşmaya devam ediyor.

Android ve iOS platformu oyuncuları için tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen başarılı yapım, renkli ve eğlenceli yapısı ile her kesimden oyuncuya hitap etmeye devam ediyor.

Hayal edilemeyecek kadar basit ve zorlu görevlere, seviyelere ev sahipliği yapan başarılı yapım günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.

Canlı renklerin de yer aldığı yapım da oyuncular basit seviyeler eşliğinde Wooble adında bir ajanın görevlerini başarmasına yardım edecekler.

Aksiyondan ziyade eğlenceli bir oynanışı karşımıza çıkaracak olan başarılı yapım milyonlarca oyuncu tarafından oldukça beğenildi. Ücretsiz yapısı ile her kesimden oyuncuya ulaşmaya devam eden başarılı yapım Play Store üzerinde 4.0 olarak değerlendirildi.