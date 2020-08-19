Küçük tatlı karakterinle bu yolculukta, dünyayı yeniden şekillendirme yeteneğine sahip olun. Wobble Up'da tüylü bir karakterle güzel bir dünyada seyahat edin.

Wobble Up'da ulaşılması zor yerlere erişimi açacak olan yüzeyleri ve platformları deforme etme yeteneği sayesinde gezinin. Çevreyi deforme etmek, belirli alanları başarıyla geçmenize ve çeşitli bulmacaları çözmenize olanak tanıyor.

Çeşitli yerlere seyahat edin ve gerekli eşyaları toplayan bir kahramanı kontrol altına alın.

İpuçları ve çeşitli bonuslar kullanarak haritayı daha kapsamlı dolaşabilir ve istediğiniz zaman, istediğiniz yerde keşfedebilirsin. Düşüncenizi ve zekanızı geliştireceğiniz bu oyunda harika zaman geçirin.