Woebot, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir sağlık uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.

Mental sağlığınızı düzeltmek ve iyileştirmek için hizmet sunan kullanışlı bir sanal sağlık asistanı olarak görev yapan Woebot, mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken bir uygulama. İşlevsel özellikleriyle dikkat çeken uygulamada günün tüm stresini atmak için sanal asistanınızla konuşabiliyorsunuz. Günlük stres, sıkıntı, depresyon ve bunları gibi diğer zorluklar karşısında çözümler bulmak için hizmet eden Woebot, işiniz iyi yapan bir asistan diyebilirim. Daima elinizin altında olan bir sağlık asistanı gibi çalışan Woebot, mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken bir uygulama diyebilirim.

Woebot uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.