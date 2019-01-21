Whale App LTD tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan Wonder Chef: Match-3 bir bulmaca oyunudur.

İki farklı mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Wonder Chef: Match-3, Candy Crush tarzında bulmacalar sunuyor. Oyuncular aynı türdeki yiyecekleri yan yana ve alt alta getirerek yok etmeye çalışacaklar. En az 3 aynı cins yemek yan yana ve alt alta gelmek zorunda. 3’ten fazla aynı türdeki yiyecek yan yana veya alt alta gelirde daha etkili kombolar yapabileceğiz.

Kolaydan zora doğru ilerleyen oyunda oldukça zorlu bulmacalar da karşımıza çıkacak. Rengarenk bir içerik kalitesinin yer aldığı oyunda günlük bonuslar da oyunculara sunulacak. 50 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapım, kitlesini artırmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.