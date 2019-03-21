Pixowl Inc imzası ile geliştirilen Wonder Park Magic Rides mobil simülasyon oyunu olarak iki farklı mobil platformda oyunculara sunuldu.

Önce Android ve daha sonra İOS platformu oyuncularına sunulan yapımda oyuncuları rengarenk bir ortam bekliyor olacak. Hayallerimizdeki lunaparkı oluşturmaya çalışacağımız yapımda zengin bir içerik kalitesi de bizleri bekliyor olacak. Oyuncular lunaparkları üzerinde diledikleri gibi değişiklikler yapabilecek, çeşitli süslemeler ile daha eğlenceli bir lunapark oluşturabilecekler.

Oldukça başarılı grafik açılarına sahip olan mobil simülasyon oyunuda parkımıza daha fazla müşteri çekebilmek için mücadele edecek ve bu konuda çeşitli adımlar atacağız. Parkın kurucusu olarak yeteneklerimizi göstereceğimiz oyunda dileyen oyuncular arkadaşlarının parklarını ziyaret edebilir ve yeni fikirler üretebilirler.

Tamamen ücretsiz olarak oynanan Wonder Park Magic Rides, şu sıralar 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanıyor.