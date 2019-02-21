Binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve ücretsiz olarak sizlerin hizmetine sunulan WonderCat Adventures, zamanla daha fazla adından söz ettirmeyi başarmış eşsiz bir oyun olarak dikkat çekiyor.

Oyunda asıl amaç, zorlu parkurlarda ilerleyerek elmasları toplamak ve diğer bölümlerin kilidini açmaktır. Oyun içerisinde onlarca farklı bölüm ve birbirinden tehlikeli birçok vahşi hayvan bulunmaktadır. Parkurlarda zorlu geçişlerde kullanabileceğiniz çeşitli araçlar yer almaktadır. Bu araçlardan yararlanarak yükseğe zıplayabilir, hızlı geçişler yapabilir ve uzun mesafeli atlayışlar gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca oyun içerisinde yer alan iki tekerlekli basit araçlar sayesinde yolunuza hızla devam edebilir ve engelleri daha kolay aşabilirsiniz.

Oyunda yapmanız gereken, robot kıyafetiyle donatılmış ve tuzaklara karşı güçlendirilmiş bir kedi ile zorlu yollardan geçerek hedefe doğru ilerlemektir. Hedefe giderken karşınıza çıkacak engelleri aşmalı ve parkuru tamamlayarak diğer bölümleri oynamaya hak kazanmalısınız.

Etkileyici grafik tasarımı ve ses efektleri ile daha keyifli bir oyun deneyimi sunan WonderCat Adventures, klasik oyunlar kategorisinde kendisine yer bulmaktadır. Android, İOS ve Windows işlemcili bütün cihazlarda rahatlıkla oynayabileceğiniz bu oyunu, sizlerde sıkılmadan oynayabilirsiniz.

iyi oyunlar dileriz.