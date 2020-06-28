Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkan WonderMatch 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.

Oyuncuları masallar diyarına götürecek olan WonderMatch’da klasik bir şeker patlatma oyunu bizleri bekliyor olacak. Muhteşem grafik açılarının yer aldığı yapım içerisinde oyuncular internete bağlı olmadan aynı türdeki nesneleri yok etmeye çalışacaklar.

Her seviyede oyuncuları farklı hamle sayısı karşılıyor olacak. Oyuncular belirtilen hamle sayısında istenilen puana ulaşmaya çalışacaklar.

Görsel efektler eşliğinde onlarca bulmacayı çözüme kavuşturacak olan oyuncular sürpriz ödüller eşliğinde bulmacaları tamamlamaya çalışacaklar.

Eğlenceli yapısı ile günümüze kadar 100 binden fazla oyuncuya ulaşmayı başaran yapım, hızla kitlesini artırmaya devam ediyor.