Wood Shop, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Ağaç kütüklerini törpüleyerek eşsiz şekiller elde etmeye çalıştığınız eğlenceli bir oyun olarak nitelendirebileceğim Wood Shop, telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğiniz oyunda yapılması istenen şekile en yakın şekili ortaya çıkarıp puanlar kazanıyorsunuz. Onlarca zorlu bölüme sahip olan oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Tatmin edici özelliği bulunan oyunda renkli grafikler de yer almakta. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Wood Shop oyunu sizleri bekliyor.

Wood Shop oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.