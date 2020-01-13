Woodturning 3D, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir mobil simülasyon oyunu olarak dikkat çeken Woodturning 3D, beğenerek oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi. Oyunda kütük parçalarına şekil veriyor ve zorlu bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Son derece keyifli bir etkiye sahip olan oyunda tek yapmanız gereken ekrana dokunmak. Rahatlatıcı ve tatmin edici bir etkiye de sahip olan oyunda sürükleyici atmosfer yer almakta. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Woodturning 3D sizleri bekliyor.

Woodturning 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.