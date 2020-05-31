PeopleFun tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda yayınlanan Word Chums kelime oyunları arasında yer alıyor.

Yayınlandığı günden bu yana geniş bir oyuncu kitlesi tarafından oynanmaya devam edilen Word Chums günümüzde 1 milyon oyuncu tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Birbirinden farklı zorluklara sahip olan yapım içerisinde oyuncular çeşitli İngilizce kelimelerini bulmaya çalışacaklar.

2-4 oyuncuya karşı hafızamızı sergileyeceğimiz yapım içerisinde oyuncular özelleştirilebilir karakterler ile de karşılaşacaklar. En iyi kelimeleri bulmak için çeşitli ipuçlarını da toplayacak olan oyuncular çok sayıda farklı efekt eşliğinde oyunu tamamlamaya çalışacaklar.

Oldukça renkli içeriğinin yanı sıra şık bir tasarıma sahip olan Word Chums mobil platformda kelime oyunları arasında epey popüler bir noktada yer alıyor.

Başarılı yapım 1 milyondan fazla oyuncuyu elinde bulunduruyor.