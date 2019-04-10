Word Life, gizli kelimeleri bulmaya çalışırken doğa güzelliklerini keşfedip hayvanlar hakkında ilginç bilgiler öğreneceğiniz kare bulmaca oyunu. Geliştiricinin iOS platformuna da ücretsiz açtığı kelime oyununda İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Brezilya Portekizcesi ve Rusça kelimeler içeren binlerce bulmaca bulunuyor. Üç farklı oyun modu arasından seçim yapıp gizlenmiş kelimeleri bulmaya çalışıyorsunuz.

Türkçe kelime bulmaca oyunlarını fazlasıyla kolay bulanlara tavsiye edeceğim doğa sevgisini aşılayan bir mobil oyun Word Life. 7 dil arasından seçiminizi yapıp bulmacaları kimseden yardım almadan çözmeye çalışıyorsunuz. Harfleri anlamlı bir kelime oluşacak şekilde birleştirerek ilerliyorsunuz. Kelimeler kutucuklarda varsa otomatik olarak yerleşiyor. Tüm kutucukları doldurmayı başarırsanız gözünüzü bambaşka bir dünyada açıyorsunuz. Seviye atladıkça yerler değişiyor, ilginç hayvanlara ait bilgiler edinirken çıkartmalarını topluyorsunuz. Tabii ki; bulmacalar da zorlaşıyor.

Word Life Özellikleri