Word Show oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir kelime oyunudur.

Kelime oyunlarını seviyor musun? Seviyorsan çok eğleneceğine, sevmiyorsan da kelime oyunlarında kendini bulacağına emin olduğum bir oyunla karşındayım. Tüm zamanların en popüler trivia oyununun yaratıcılarından Word Show, bulmacalar dünyasına yeni bir dokunuş yapıyor. Boş zamanlarınızı değerlendirmek istiyorsanız oyun tam size göre.

Bu heyecan veren oyunda becerilerinizi test edebilir ve beyin egzersileri yapabilirsiniz. Zorlu kelimelerin de bulunduğu oyunda zor durumda kaldığınızda ipucu alarak rahatlayabilirsiniz. Sıkıcı kuralların olmadığı eğlenceli bir dünya sizleri bekliyor. Ayrıca süre kısıtlaması bulunmadığı için istediğiniz kadar düşünebilirsiniz. Farklı oyun modlarında oynayabilmeniz için oyunda ustalaşmanız gerekiyor. Şehirdeki en yeni kelime bulmacasıyla bir patlama yaşarken binlerce yeni kelime öğrenin.

Renkli grafikleri ve sevimli atmosferiyle oyun severlerin dikkatini çeken ve eğlendirirken öğreten keyifli bir kelime oyunudur. Siz de bu keyfi yaşamak istiyorsanız oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.