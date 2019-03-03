On milyondan fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan ve kelime oyunları kategorisinde yer alan Words Story-Addictive Word Game, Android ve İOS sürümleri ile her iki platformdan kolaylıkla ulaşabileceğiniz eğitici bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, sizden istenilen kelimeleri tahmin ederek sonraki bölümlere ulaşmaktır. Oyun, çerçeve içinde tutsak edilmiş bir adamın özgürlüğüne kavuşmak için kelimelere karşı verdiği mücadele şeklinde tasarlanmıştır. Oyun içerisinde birbirini yinelemeyen yüzlerce farklı seviye bulunmaktadır. Kullanıcıların tamamı, oyundaki seviyelerin hiçbirine ücret ödemeden ulaşabilir. Ayrıca zorlandığınız kelimeleri tahmin edebilmek için çeşitli ipuçları mevcuttur. Kelime skorunuzu artırarak daha fazla ipucuna sahip olabilirsiniz.

Çevrimdışı özelliği sayesinde, internet bağlantısı olmadan istediğiniz zaman oynayabilirsiniz. Oyunda herhangi bir zaman kısıtlaması söz konusu değildir. Böylece süreyi stres yapmadan rahatça oynayabilirsiniz. Mantık ve becerilerin gelişmesini sağlayan bu oyun ile zihninizi canlı tutabilirsiniz.

Oldukça popüler bir oyun olan ve ücretsiz olarak sunulan Words Story-Addictive Word Game ile sizlerde eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz.