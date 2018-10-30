Words Story, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Eğlenceli bir deneyim sunan oyunda hapishaneden kaçmaya çalışan bir adama yardımcı oluyorsunuz. Farklı kelimeleri bulmaya çalışarak ilerleyebileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Harika bir beceri oyunu olarak nitelendirebileceğim oyunda karşınıza çıkan sorulara doğru yanıtlar vermeniz gerekiyor. Kendi çapında bir hikayeye de sahip olan oyunda eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

İnternet olmadan da oynayabileceğiniz oyunda düşünerek ilerlemeniz gerekiyor. Hoş görselleri ve eğlenceli sahneleriyle de hem eğlenip hemde bilgilenebileceğiniz oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Farklı bir kelime oyunu olarak da nitelendirebileceğim Words Story mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Words Story oyununu sakın kaçırmayın.

Words Story oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.