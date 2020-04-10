iOS işletim sistemli cihazlarınızda yeni bir kelime oyunu arıyorsanız, Wordzee! oyununu deneyebilirsiniz.

Keyifle oynayabileceğiniz ve diğer kullanıcılarla oynayarak heyecanı artırabileceğiniz Wordzee! oyuunda, Scrabble oyununa benzeyen tarzda bir yapı bulunuyor. Her harfin belirli bir puanı bulunan Wordzee! Oyununda, oyun tahtasında da puanınızı katlayacak kareler bulunuyor ve bu sayede en iyi dizilimi bularak yüksek puan kazanabiliyorsunuz. Her oyun sırasını tek bir kez kullanabileceğiniz oyunda, rakibinizi alt etmek için en yüksek puanı kazanabileceğiniz kelimeler bulmanız gerekiyor.

Tüm dünyadaki kullanıcılarla online oynama, tek başınıza oynama ya da günlük beceriler gibi oyun modları ve görevler sunan Wordzee! oyununu iPhone ve iPad cihazlarınıza indirerek İngilizce kelime dağarcığınıza yeni kelimeler katarak antrenman yapabilir, bir yandan da keyifli vakit geçirebilirsiniz.