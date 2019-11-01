Hem Android hem de İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşacağınız World Cricket Battle, dünya çapında düzenlenen kriket turnuvalarında ter dökerek güçlü oyunculara karşı mücadele edeceğiniz eğlenceli bir oyun olarak göze çarpıyor.

Etkileyici grafikleri ve gerçekçi ses efektleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, zorlu turnuvalarda ve şampiyonalarda boy göstererek hünerlerinizi sergilemek ve rakiplerinizi yenerek seviye atlamaktır. Oyunu online platformda oynayarak dünyadaki güçlü kriketçilerle karşılaşabilir ve nefes kesen maçlar yapabilirsiniz. Karakterinizi sürekli geliştirerek özelliklerini artırabilir ve maçlarda daha iyi vuruşlar çıkarabilirsiniz. Bağımlısı olacağınız sürükleyici bir kriket oyunu sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde birbirinden güçlü onlarca farklı karakter ve her karakterin kendine has özellikleri bulunmaktadır. Ayrıca yüzlerce özel tasarım kriket sopası ve aksesuar yer almaktadır. Dilediğiniz karakteri ve sopayı seçerek zorlu maçlara çıkabilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz. Spor oyunları arasında yer alan ve 1 milyondan fazla oyun sever tarafından tercih edilen ücretsiz bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.