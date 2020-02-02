Hayalinizdeki imparatorluğu kurarak yeni bir medeniyetin kapısını aralayacağınız ve yeni teknolojiler geliştirebileceğiniz World of Empires, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız sürükleyici bir oyundur.

Etkileyici savaş sahneleri ve aksiyon dolu görevleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, yeni bir medeniyetin temelini atarak kendi imparatorluğunuzu kurmak ve çeşitli alanlarda ticaret yaparak ülke ekonomisini geliştirmektir.

Harita yardımı ile etrafınızdaki boş arazileri ve düşmanlarınızın sinsi planlarını önceden görerek önlemlerinizi alabilir ve ülkenizi savunarak bağımsızlığınızı koruyabilirsiniz. Yeni silah teknolojileri geliştirterek ordunuzu daha da güçlendirebilir ve maden, tarım, hayvancılık gibi alanlarda ticarete atılarak imparatorluğunuzu genişletebilirsiniz.

Türkçe dil seçeneği ve anlaşılır menü tasarımı ile zorlanmadan oynayacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda strateji oyunları arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen World of Empires, hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kuracağınız ve keyifle oynayacağınız eğlenceli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.